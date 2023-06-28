Аварійна посадка літака ледь не закінчилася катастрофою.

В Мексиці літак генерального прокурора ледь не розбився і здійснив аварійну посадку після того, як у нього відмовило переднє шасі. Про це пише Aristegui Noticias.

Інцидент стався в міжнародному аеропорту імені Феліпе Анхелеса, який обслуговує рейси, що прибувають в Мехіко. Як видно на відео, що потрапило в мережу, літак приземлився на задні шасі і деякий час котився по смузі тільки на них. Оскільки передні шасі так і не спрацювали, в результаті літак "клюнув" носом смугу.

На щастя, бізнес-джет не зруйнувався і не загорівся в ході цього інциденту. Всі шість пасажирів змогли благополучно покинути борт. Стверджується, що ніхто не постраждав.

Відзначається, що про поломку шасі стало відомо ще в польоті, тому літак спеціально перенаправили саме в цей аеропорт, оскільки він має кращі системи безпеки.

Курйозні події з літаками

Нещодавно УНІАН писав, що американку не хотіли пускати у літак через те, що у неї в паспорті занадто "гаряче" фото. Як з'ясувалося, дівчина занадто захопилася радикальними змінами образу, через що була не схожа на власне фото в паспорті.

А в Аргентині стюардеса вирішила "замінувати" рейс, що летів до Америки, щоб зірвати романтичну подорож свого колишнього бойфренда з його новою подружкою.

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