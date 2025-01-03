Після зльоту пілот повідомив диспетчерській службі, що збирається розвернутися і здійснити аварійну посадку.

У місті Фуллертон (штат Південна Каліфорна, США) приватний чотиримісний літак впав на дах виробничої будівлі, де працювали 200 осіб. Інцидент стався 2 січня, повідомляє Associated Press.

Внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє людей, 18 — дістали поранення. Поліція ще не встановила особи загиблих. Невідомо, чи це були пасажири літака, чи це були працівники підприємства, що постраждало. Дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні.

Як пише агенція, літак зазнав аварії менш ніж за дві хвилини після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон. Працівник аеропорту Кріс Вільялобос розповів, що після зльоту пілот повідомив диспетчерській службі, що збирається розвернутися і здійснити аварійну посадку. Причина цього рішення наразі незрозуміла.

Момент авіатрощі зафіксували камери відеоспостереження. На кадрах видно, що літак нахилився на бік, а потім врізався в будівлю компанії Michael Nicholas Designs. На місце події прибули пожежники і поліція, які загасили вогонь і евакуювали прилеглі підприємства.

Федеральне управління цивільної авіації заявило, що літак був одномоторним Van’s RV-10. Національна рада з безпеки на транспорті розслідує катастрофу.

Інші інциденти з літаками

29 грудня у Південній Кореї розбився пасажирський літак, на борту якого перебувала 181 людина. Літак на швидкості влетів в огорожу і вибухнув.

Внаслідок аіакатастрофи вижили лише двоє людей, всі інші пасажири, на жаль, загинули. Це найбільш смертоносна авіаційна катастрофа, яка сталася в Південній Кореї з 1997 року, коли Boeing 747 корейських авіаліній розбився в джунглях Гуаму, в результаті чого загинули 228 осіб.

Також нагадаємо, 25 грудня у Казахстані здійснив аварійну посадку азербайджанський пасажирський літак, який летів до міста Грозний. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень та загорілося, вижити вдалося 29 людям. Експерти сходяться на думці, що літак з людьми потрапив під вогонь російської протиповітряної оборони.

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