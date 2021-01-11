Правоохоронці отримали 53 зразки ДНК від родичів загиблих.

В Індонезії ідентифікували першого загиблого в результаті аварії літака Sriwijaya Air в Яванському морі.

Читайте також"Бувай, сім'я!": з'явилося останнє фото пасажирки з дітьми з індонезійського Boeing 737, що розбивсяЯк повідомляє видання Detik, мова йде про 29-річного пасажира, що проживав у Джакарті.

Зазначається, що правоохоронці отримали 53 зразки ДНК від родичів загиблих, а рятувальники підняли на поверхню 17 мішків із фрагментами тіл.

Водолази ще шукають бортові самописці літака. Їхні сигнали вдалося виявити напередодні. Причину катастрофи влада не називає.

Аварія літака в Джакарті

9 січня в Індонезії розбився пасажирський літак. Boeing 737-524 зник з радарів незабаром після зльоту з аеропорту Джакарти.

На борту було 62 особи, у тому числі десятеро дітей.

10 січня 2021 року поліція Джакарти отримала пакет з останками, знайденими після краху Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air.

10 січня 2021 року повідомили про виявлення чорних скриньок Boeing 737, що розбився.

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Автор: УНІАН