Борт зосереджений на спостереженні за безпекою підводної інфраструктури в Балтійському морі після низки саботажів.

На висоті 9 тисяч км над Східною Європою у повітрі ширяє AWACS — літак повітряного спостереження та управління НАТО, обладнаний обертовим радаром. Звідси — з повітря — альянс відстежує будь-яку активність поблизу Балтійського моря, особливо в районі російського Калінінграда, пише Business Insider.

"Ми — очі в небі", — каже майор Бен, офіцер ВПС США, який координує дії винищувачів.

Що таке AWACS?

Це модифікований Boeing 707, який оснащено системою далекобійного радіолокаційного стеження, здатною виявляти об’єкти на відстані понад 500 км — як у повітрі, так і на поверхні.

Відео дня

"Ми бачимо практично все, що відбувається. І передаємо це командуванню в режимі реального часу", — пояснює капітан Яспер, голландський диспетчер.

Місія Baltic Sentry

Літак вилетів із бази Гейленкірхен у Німеччині для участі в операції Baltic Sentry — спостереженні за безпекою підводної інфраструктури в Балтійському морі після низки саботажів. Особливу увагу екіпаж приділяє Калінінграду — потужному військовому плацдарму Росії в Європі.

"Як тільки злітає винищувач з Калінінграда — ми це одразу фіксуємо", — підтверджує капітан Марек, польський офіцер.

AWACS — це високотехнологічний повітряний командний пункт. Всередині — аналітики, диспетчери, техніки, а також імпровізовані зони відпочинку. Хоча літак створено в 1980-х, більшість його техніки залишається засекреченою і відповідає найвищим вимогам безпеки.

З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, AWACS виконують регулярні місії спостереження, відіграючи ключову роль у захисті східного флангу Альянсу.

"Цей літак не з музею — це наші сучасні очі та вуха", — резюмує один із офіцерів.

Росія активізувала гібридну війнуу проти НАТО

Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби(РЕБ) ближче до кордону з Естонією.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що в Польщі та Балтійському регіоні у 2024 році зафіксували масштабні збої в роботі GPS. Зазначалося, що це могло бути пов'язано з роботою російських систем радіоелектронної боротьби.

Вас також можуть зацікавити новини: