В результаті інциденту постраждала дівчинка / скріншот
У Казахстані батько з дочкою зірвалися в бурхливий водоспад і вижили.
Відео з інцидентом було опубліковано в Instagram.
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Як повідомляється, випадок стався в Акмолинській області на Ульгулинському водоспаді.
Батько з дочкою зірвалися у воду. Чоловікові вдалося зачепитися за великий валун, а очевидці допомогли вибратися йому і дівчинці з води.
Як випливає з коментарів під відео, дитину доставили в лікарню з забоями легкого ступеня. Дівчинці надали медичну допомогу і відпустили додому.
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