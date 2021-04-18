Чоловікові вдалося зачепитися за валун у воді.

У Казахстані батько з дочкою зірвалися в бурхливий водоспад і вижили.

Відео з інцидентом було опубліковано в Instagram.

Читайте такожПомер один з розробників PDF-формату

Як повідомляється, випадок стався в Акмолинській області на Ульгулинському водоспаді.

Батько з дочкою зірвалися у воду. Чоловікові вдалося зачепитися за великий валун, а очевидці допомогли вибратися йому і дівчинці з води.

Як випливає з коментарів під відео, дитину доставили в лікарню з забоями легкого ступеня. Дівчинці надали медичну допомогу і відпустили додому.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська