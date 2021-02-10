Джерело з оточення Байдена зазначило, що "це пріоритет національної безпеки — з'ясувати, що Трамп сказав Путіну" за чотири роки перебування на посаді.

Президент США Джо Байден може отримати доступи до записів розмов свого попередника Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Читайте такожСенат США назвав конституційним процес імпічменту ТрампаЯк повідомляє Politico, неназваний екс-чиновник Білого дому пояснив виданню, що команді Байдена «не потрібно схвалення», щоб ознайомитися з матеріалами дзвінків.

Колишній співробітник Служби національної безпеки, близький до нового американського президента, зазначив, що "це пріоритет національної безпеки — з'ясувати, що Трамп сказав Путіну" за чотири роки перебування на посаді. Він додав, що "деякі речі, наприклад, те, що відбувалося на зустрічах віч-на-віч, де не було жодного американського перекладача або стенографіста", можуть залишитися невстановленими. "Але я був би дуже здивований, якби нова команда національної безпеки не намагалася отримати доступ (до записів дзвінків.- ред.)" - повідомив він, передає kommersant.

Politico зазначає, що Дональд Трамп ретельно охороняв свої особисті розмови з іноземними лідерами. Деякі з них були приховані в секретній системі, щоб обмежити доступ співробітників, членів Кабінету міністрів і запобігти витоку. Газета зазначає, що повідомлення про телефонні переговори часто надходили спочатку з Кремля або Twitter-аккаунта Трампа. Однак коли переговори не записувалися, помічники часто залишалися на лінії і робили уривчасті стенограми. Після того, як Трамп покинув свій пост, такі стенограми були передані в Національне управління архівів і документації, зазначив колишній співробітник Білого дому. В управлінні повідомили, що нічого не видаляли, і записи будуть доступні.

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Автор: УНІАН