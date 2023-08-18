На відміну від свого попередника Дональда Трампа, Байден ще не зустрічався з лідером КНДР особисто.

Президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова. Як повідомляє Kyodo, про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Вони не відповіли позитивно на цю пропозицію, але вона все ще діє. Ми готові сісти і вести переговори без попередніх умов", - заявив Кірбі.

Кірбі зробив цю заяву за день до того, як Байден повинен провести тристоронній саміт з лідерами Японії і Південної Кореї, однією з основних тим якого є швидкий розвиток ядерного і ракетного потенціалів Північної Кореї.

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Видання зазначає, що на відміну від попереднього президента США Дональда Трампа, який тричі зустрічався з Кімом особисто, адміністрація Байдена вела переговори про денуклеаризацію за участю офіційних осіб, але не на вищому рівні.

"Пропозиція про зустріч на вищому рівні, оприлюднена Кірбі без уточнення, коли вона була зроблена, передбачає, що адміністрація Байдена активізує зусилля з налагодження контактів з Північною Кореєю", - зазначає видання.

Північна Корея - новини

Раніше агентство Reuters з посиланням на представників південнокорейської розвідки повідомляло, що Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету або вжити інших військових дій на знак протесту проти саміту між США, Південною Кореєю та Японією.

Президент США Джо Байден проведе в п'ятницю в Кемп-Девіді зустріч з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, сподіваючись зміцнити зв'язки між Сеулом і Токіо на тлі ядерних загроз з боку Північної Кореї і впливу Китаю в регіоні.

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