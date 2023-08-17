Зокрема, Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету.

Північна Корея може запустити міжконтинентальну балістичну ракету або вдатися до інших воєнних дій на знак протесту проти саміту між США, Південною Кореєю та Японією. Як повідомляє Reuters, про це заявив у четвер південнокорейський депутат з посиланням на розвідувальне агентство країни.

Reuters нагадує, що президент США Джо Байден проведе в п'ятницю в Кемп-Девіді зустріч з президентом Південної Кореї Юн Сук Елем і прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, сподіваючись зміцнити зв'язки між Сеулом і Токіо на тлі ядерних загроз з боку Північної Кореї і впливу Китаю в регіоні.

Водночас, зазначається, що Північна Корея розкритикувала поглиблення військового співробітництва між трьома країнами як "частину небезпечної прелюдії до створення "азіатської версії НАТО".

Відео дня

Крім того, південнокорейський депутат після зустрічі з начальником Національної розвідувальної служби заявив, що КНДР також може спробувати запустити ще один супутник-шпигун в кінці серпня або початку вересня після того, як в травні їй не вдалося запустити в космос першу подібну платформу.

На думку депутата, є шанс, що Північна Корея запустить супутник, щоб відсвяткувати річницю свого заснування 9 вересня.

Крім того, Північна Корея і Росія домовилися про широке співробітництво в галузі оборони, коли російський міністр оборони зустрівся з Кім Чен Ином минулого місяця.

"Національна розвідувальна служба очікує, що Росія і Північна Корея активізують своє оборонне співробітництво, і уважно відстежує переміщення, щоб виявити будь-яку можливу передачу Росією ракетно-ядерних технологій Пхеньяну", - сказав депутат.

Північна Корея готується до війни

Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин закликав готуватися до можливої війни, до збільшення виробництва зброї та розширення військових навчань.

Також стало відомо, що Кім Чен Ин відсторонив головного генерала країни. Причини відсторонення високопроставленого військового не розголошуються.

Крім того, КНДР намагається зміцнити зв'язки з Росією. Так, за повідомленнями ЗМІ, Кім Чен Ин в листі Путіну заявив про зміцнення зв'язків з Росією і пообіцяв, що відносини Північної Кореї з РФ будуть переростати в "довгострокові" і "стратегічні".

Вас також можуть зацікавити новини: