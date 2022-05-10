У Білому домі зауважили, що поки не можуть анонсувати візит президента в Україну.

Президент США Джо Байден хотів би приїхати в Україну, але запланованих поїздок наразі нема.

Про це заявила прес-секретарка американського президента Джен Псакі, передає The Hill.

"Зараз поїздка не запланована. Але, знову ж таки, він хотів би поїхати до України. У мене просто немає нічого запланованого чи чогось, що можна було б анонсувати зараз", - заявила Псакі.

Нагадаємо, що 8 травня перша леді США Джилл Байден несподівано приїхала в Україну, на відміну від свого чоловіка. В Ужгороді вона зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, разом з якою відвідала школу, в якій розміщені переселенці.

Після візиту до Ужгорода пані Байден повідомила, що цього Дня матері вона хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми.

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