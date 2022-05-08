В Ужгороді Джилл Байден поспілкувалася з українськими переселенцями.

Перша леді США Джилл Байден після візиту до Ужгорода, повідомила, що цього Дня матері вона хотіла бути з українськими матерями та їхніми дітьми.

Про це вона написала в "Твіттері". Джилл Байден зазначила, що в останні кілька місяців занадто багатьом українцям довелося покинути свої будинки, залишити своїх близьких.

Також перша леді США пояснила, чому вирішила не обмежуватися зустрічами з українськими біженцями в Румунії та Словаччині, і, незважаючи на небезпеку, приїхати в Україну.

"Я сподіваюся, що, перебуваючи тут, я зможу передати, наскільки їх сила і стійкість надихають світ, і нагадати їм, що вони не самотні", - написала Джилл Байден.

"Як мати, я можу тільки уявити, яке горе і тривогу вони повинні відчувати кожен день через неспровокований напад Росії. Я своїми очима бачила, як жителі Словаччини та Румунії відкрили свої домівки, свої школи, свої лікарні і свої серця", - написала Байден.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україну відвідала перша леді США Джилл Байден. В Ужгороді вона зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською, разом з якою відвідала школу, в якій розміщені переселенці.

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