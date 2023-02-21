Зустріч з Анджеєм Дудою запланована на 13:00.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Польщі.

Як повідомляє tvp.info, потяг з американським президентом вночі прибув до Перемишля. Кортеж президента висунувся в аеропорт Ясенка під Жешувом, після чого він відправився до Варшави на борту Air Force 1.

Як відомо, зустріч американського лідера з президентом Польщі Анджеєм Дудою повинна пройти сьогодні о 13:00. Після переговорів вони повинні виступити із заявами. Вже о 17:30 Джо Байден планує виступити з промовою в садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

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У середу, 22 лютого, він візьме участь у позачерговому саміті Бухарестської дев'ятки (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина і Чехія) і зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Поїздка Байдена до Польщі

Президент США пробуде в Польщі до 22 лютого. Спочатку в Білому домі повідомляли, що він не збирається відвідувати інші країни, проте 20 лютого він несподівано прибув до Києва.

У столиці України Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і анонсував передачу Україні озброєння.

Це був перший візит президента Сполучених Штатів в Україну за майже 15 років. Байден пробув у Києві близько шести годин, після чого вирушив до Польщі.

Президент Литви Гітанас Науседа розповів, що хоче обговорити з президентом США у Варшаві безпеку Литви і "особливо безпеку східного флангу".

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