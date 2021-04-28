Байден під час попередніх телефонних розмов з Путіним висловлював свою стурбованість з приводу військового накопичення Росії поблизу України.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

Про це повідомив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі телеканалу MSNBC, пише НВ.

Він розповів, що під час телефонних переговорів з Путіним Байден особисто висловив стурбованість нарощуванням військ Росії на кордоні України.

Також Салліван наголосив, що американський президент захотів провести зустріч із Путіним для обговорення різних аспектів відносин між країнами, в тому числі суверенітету і територіальної цілісності України.

"Це те, що ми маємо намір робити в майбутньому (підтримувати Україну), але ми маємо намір це робити за допомогою дипломатичного спілкування високого рівня, а не шляхом висунення публічних ультиматумів", - наголосив посадовець.

Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть

Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував президенту Путіну провести особисту зустріч цього літа. Така зустріч може відбутися в одній з європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

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Автор: Олег Давигора