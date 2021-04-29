Американські спецслужби вважають тероризм прихильників переваги білої раси "найбільш смертоносною" терористичною загрозою для США.
Читайте такожУ США поліцейський застрелив темношкіру 16-річну дівчинку (відео)Про це президент країни Джо Байден заявив під час першого виступу перед обома палатами Конгресу, повідомляє ТСН з посиланням на CNBC.
Він також закликав законодавців прийняти закон про реформу поліції до кінця наступного місяця у зв'язку з річницею вбивства Джорджа Флойда поліцією Міннеаполіса.
У березні Палата представників прийняла закон, спрямований на припинення таких практик, як задушливі захоплення, захоплення сонної артерії і ордера "без стуку". Він також обмежує так званий "кваліфікований імунітет", який захищає офіцерів від багатьох цивільних позовів. Однак законопроект, названий на честь Флойда, не отримав прогресу в Сенаті.
"Нам потрібно працювати разом, щоб досягти консенсусу", — сказав Байден. - Але давайте зробимо це в наступному місяці, до першої річниці смерті Джорджа Флойда. Країна підтримує цю реформу, і Конгрес повинен діяти".
Тиждень тому суд Міннеаполіса визнав винним колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який при затриманні Флойда в травні 2020 року стояв на його шиї, поки чоловік не помер. Після оголошення вироку чимало законодавців закликали діяти швидко, щоб викорінити систематичні зловживання владою і насильство щодо чорношкірих американців з боку поліції.
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