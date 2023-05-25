Десантіса критикували за ізоляціоністську позицію, оскільки він говорив про напад РФ на Україну як про "територіальний конфлікт".

Кандидату в президенти США від Республіканської партії Рону Десантісу буде вкрай непросто відстояти свої позиції, конкуруючи з Дональдом Трампом.

Як пише видання The Economist, його критикували за ізоляціоністську позицію, оскільки він говорив про напад РФ на Україну як про "територіальний конфлікт", йому ставилася недовіра до бізнесу, оскільки він затіяв суперечки з компанією Disney, його звинувачували в екстремізмі за підписання заборони на аборт на терміні вагітності понад шість тижнів.

У 2016 році Трамп йшов на вибори в ролі позасистемного бунтівника, в 2020 - висувався як чинний президент, а в 2024 він об'єднає в собі обидві іпостасі, представивши одночасно і бунтівником, і інституціоналістом. Це дуже дієва комбінація, вже дозволила йому вирватися далеко вперед в перших опитуваннях громадської думки.

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Боротьба між Трампом і Десантісом - деталі

Вчора губернатор штату Флорида Рон Десантіс подав заяву про висунення своєї кандидатури в президенти. Він став суперником екс-президента США Дональда Трампа, який також має намір поборотися за президентську посаду на виборах.

Дональд Трамп заручився підтримкою трохи більше половини своєї партії на цьому ранньому етапі гонки за номінацію від Республіканської партії США.