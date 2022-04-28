20,4 мільярда доларів хочуть скерувати на сферу безпеки і військову допомогу Україні.

Президент США Джо Байден запросив у Конгреса 33 мільярди доларів на гуманітарну й військову допомогу Україні.

Про це повідомляє CNBC з посиланням на високопоставлених представників адміністрації.

20,4 мільярда доларів хочуть скерувати на сферу безпеки і військову допомогу Україні, а також на фінансування зусиль США зі зміцнення європейської безпеки у співробітництві зі союзниками по НАТО.

8,5 мільярда доларів піде на підтримку української економіки, 3 мільярди – на гуманітарну допомогу.

За словами співрозмовників, йдеться про передачу додаткової артилерії, протитанкових і протиповітряних засобів, удосконалення кібербезпеки, передові системи протиповітряної оборони, системи для розмінування.

Очікується, що запит Байдена отримає широку підтримку серед республіканців і демократів, попри те, що підніме загальні витрати США щодо України до 39 мільярдів доларів за 9 місяців.

Великий пакет допомоги буде супроводжуватися пропозицією Конгресу внести поправки у кілька давніх кримінальних законів, щоби полегшити Сполученим Штатам вилучення активів підсанкційних російських олігархів на користь України. Про це раніше писав й NBC.

Наразі, згідно з законодавством, щоби продати арештовані активи, прокурори повинні спершу довести, що ці активи є доходами від злочинів.

Фахівці кажуть, що без складу злочину олігархи могли б подати у суд на повернення своєї власності і мали б хороші шанси на перемогу. За пропозицією Байдена, Конгрес введе нову статтю – володіння доходами, що були безпосередньо отримані від корупційних схем з російським урядом.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

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