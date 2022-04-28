Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний президентом США.

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект HR 6930, який передбачає конфіскацію активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб", - зазначив він.

За словами Єрмак, "за" проголосувало 417 конгресменів.

Він передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги нашій державі та її народу включно з військовою допомогою.

Для набуття чинності законопроект має бути ухвалений Сенатом та підписаний президентом США.

"Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України. Рухаємося до розгрому Росії", - наголосив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільниками дипломатичних установ іноземних держав в Україні презентували напрацьований міжнародною експертною групою план дій Єрмака-Макфола щодо посилення.