Ця законодавча пропозиція повинна пришвидшити притягнення до відповідальності Росії за війну в Україні.

У четвер, 28 квітня, президент США Джо Байден оголосить про нові законодавчі пропозиції, які пришвидшать "притягнення російського уряду і олігархів до відповідальності за війну проти України".

Про це повідомляє NBC News.

Ініціатива передбачає спрощення процесу арешту активів росіян, які потрапили під санкції, розширять активи, які підлягають арешту, і дозволять направляти їх на потреби України.

За даними журналістів, про ці пропозиції американський лідер оголосить сьогодні на додаток до пакету додаткової допомоги для України.

Наразі Міністерство фінансів США заморозило сотні мільйонів доларів активів, що належать російській еліті, на банківських рахунках США. Країни-члени Європейського Союзу також повідомили про заморожування активів на суму понад 30 мільярдів доларів, включаючи яхти, нерухомість, вертольоти та твори мистецтва майже 7 мільярдів доларів.

Раніше Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект про конфіскацію пов'язаних з РФ активів для допомоги Україні.

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