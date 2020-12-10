Малюнок з'явився вранці 10 грудня на одному з двоповерхових будинків Тоттердауна, передмістя Брістоля.

Художник Бенксі намалював нове графіті. На малюнку зображена бабуся, яка чхає так сильно, що у неї вилітає зубний протез.

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Відомо, що графіті з'явилося вранці 10 грудня на одному з двоповерхових будинків Тоттердауна, передмістя Брістоля.

Про малюнок розповів 27-річний Комлі, який живе на вулиці, де з'явилося графіті. За його словами, він бачив людину, яка могла бути Бенксі.

«Близько 7 ранку я варив собі каву, я подивився у вікно і побачив людину. Мені здалося, що це дуже захоплений будівельник, тому що він весь час дивився на стіну. Я виглянув у вікно знову десь через годину, і там вже зібрався натовп людей», - розповів Комлі BBC.

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Автор: Катерина Шварц