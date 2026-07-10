Ізраїль повідомив США про новий план Ірану щодо вбивства Трампа, – WSJ

За словами джерел, Ізраїль нещодавно надав США нові розвіддані.

Ізраїль поділився зі США розвідувальними даними, які розкривають новий план Ірану щодо вбивства американського президента Дональда Трампа, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що ця інформація може призвести до ескалації війни між Вашингтоном та Іраном.

WSJ зазначає, що посольство Ізраїлю у Вашингтоні та представництво Ірану при ООН відмовилися коментувати ситуацію.

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При цьому сам Трамп, виступаючи перед журналістами в Анкарі, натякнув на загрози своєму життю.

"Вони хочуть усунути американського лідера – мене. Я є в кожному списку. Я бачив сьогодні вранці, що я є в кожному з їхніх списків. І поки що, напевно, мені трохи щастило, але, можливо, це триватиме недовго", – сказав він.

Іран протягом багатьох років відкрито заявляв про намір помститися Трампу за вбивство Касема Сулеймані, високопоставленого генерала Корпусу вартових ісламської революції, на початку його президентського терміну.

Раніше на похоронах вбитого верховного лідера Ірану Алі Хаменеї іранці скандували гасла про смерть Трампа, а також розгорнули банер з написом "Ми вб’ємо Трампа".

Ескалація конфлікту з Іраном

Американські військові завдали кілька серій ударів по Ірану у відповідь на напад у вівторок на три вантажні судна в Ормузькій протоці.

Трамп також заявив, що перемир’я з Іраном "закінчилося", хоча додав, що, як і раніше, відкритий для переговорів і не очікує повернення до повномасштабної війни.

При цьому, за даними джерел, Трамп для повернення до США після саміту НАТО використав один із старих президентських літаків замість нового, наданого Катаром, як запобіжний захід.

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