Трамп залишив вказівки, якщо з ним щось трапиться через дії Ірану, - NYP

Президент США визнав, що він вже давно перебуває в списку осіб, яких Іран планує вбити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "залишив вказівки" на випадок, якщо Ірану вдасться здійснити свої плани щодо його вбивства – і за це їм доведеться дорого заплатити, пише New York Post.

"Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось з чим ми маємо справу. Єдине, що я залишив вказівки – якщо щось трапиться, просто буквально бомбити їх з такою інтенсивністю, якої вони ще ніколи не бачили", - розповів очільник Білого дому.

На запитання про те, що Ізраїль цього тижня повідомив про розвіддані щодо замаху на президента США, Трамп зазначив, що Тегеран вже роками прагне його смерті.

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"Ні, ні. Ізраїль нічого не придумав. Ні, ні. Я вже давно займаю перше місце у списку осіб, яких Іран планує вбити, і таке вже життя, знаєте", - додав Трамп.

При цьому, Трамп висловив сподівання, що за ним сумуватимуть, якщо Ірану врешті-решт вдасться здійснити цей план. Видання поділилося, що цими словами очільник Білого дому ніби змирився з тим, що Тегеран ніколи не припинить спроб його вбити.

В публікації зазначається, що Іран відкрито прагне вбити президента з 2020 року, коли Трамп віддав наказ про напад, в результаті якого загинув іранський військовий офіцер Касем Сулеймані.

Видання зауважило, що з того часу вже було зірвано чимало замахів на Трампа. Зокрема, пригадується інцидент, що трапився 13 липня 2024 року, коли куля вбивці зачепила вухо Трампа під час політичного мітингу в Батлері, штат Пенсильванія.

Наголошується, що цього тижня напруженість у відносинах між США та Іраном різко загострилася. Під час похорону вбитого верховного лідера іранські демонстранти розгорнули гігантські транспаранти із закликами вбити Трампа.

"Чому ми не маємо вбити того, хто вбив мого імама та мого лідера? Вбивство Трампа – наш обов’язок. … Чому найогидніша людина у світі досі жива?", - сказав цього тижня промовець на одному з меморіальних заходів, як повідомляють іранські ЗМІ.

В статті вказується, що Трамп скасував перемир’я між США та Іраном і їхній щойно укладений меморандум про взаєморозуміння після того, як у понеділок і вівторок Іран обстріляв три кораблі в Ормузькій протоці.

Видання поділилося, що розчарування Трампа щодо іранців було повною мірою продемонстровано на саміті НАТО в Анкарі цього тижня: він назвав їх "злими" за те, що вони влаштували атаки в протоці, незважаючи на перемир’я та додаткову обіцянку знизити напруженість під час поховання вбитого верховного лідера Алі Хаменеї.

"У них були лідери – їх уже немає. Потім у них з’явилася інша група лідерів – їх теж уже немає. Зараз у них ще одна група лідерів – можливо, їх теж вже не буде, хто знає? І знаєте що? Можливо, мене теж вже не буде. Бо я – їхня ціль № 1 – про це всі говорять. Ось так вони поводяться, і так вони роблять уже 47 років", - сказав Трамп в Анкарі.

Як розповіло видання, повертаючись додому з Анкари, президент США змінив літак, а Білий дім пізніше визнав, що це була тактика, спрямована на забезпечення безпеки Трампа, після того як він заявив журналістам, що Іран хоче його смерті.

США та Іран: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що син експрезидента США Хантер Байден публічно висміяв нинішнього очільника Білого дому Дональда Трампа. Він заявив, що висуває його на Нобелівську премію миру через неодноразові заяви про припинення війни з Іраном. За словами Хантера Байдена, Трамп "припиняв війну з Іраном щонайменше 38 разів". Пояснюється, що саме таку кількість подібних заяв раніше підрахували журналісти CNN.

Також ми писали, що посол Ірану у Вірменії Халіль Ширгхолямі написав у соцмережі X, що вбити людей можна, але не ідеали. Так він відреагував на прощання з колишнім духовним лідером Ірану Алі Хаменеї. За даними The Guardian, новий духовний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, призначений через 10 днів після смерті батька, не з'являвся публічно і не записував жодних звернень за останні три місяці. Повідомляється, що він не був на похороні власної дружини, тоді як троє його братів стояли біля труни батька. Офіційно підтверджено, що Моджтаба отримав поранення під час ударів США та Ізраїлю.

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