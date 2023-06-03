Михайло Подоляк дав країні-агресору пораду.

В Офісі президента порадили російському керівництву зосередитися на своєму повоєнному статусі, замість того, щоб розмірковувати про вступ України до НАТО.

Радник глави Офісу Михайло Подоляк написав у своєму мікроблозі Twitter, що суверенітет України безумовний і лише Україна визначає, куди, як і навіщо вона вступає. "НАТО - це обов’язкове й найближче майбутнє", - зазначив він, вочевидь коментуючи заяву прес-секретаря Путіна про те, що РФ "виключає членство України" у Альянсі.

"РФ же треба зосередитися на своєму власному повоєнному статусі, який вимагатиме значного роззброєння, відмови від фіктивних блоків і союзних держав, зміни зовнішньої політики тощо... Тож уже тепер підбирайте на посади "спікерів/прес-секретарів" людей із розвиненою навичкою "логіка", здатних усвідомити реальний світ..." - зазначив він.

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Вступ України до НАТО: що відомо

Як відомо, держава тривалий час прагнула стати членом Альянсу. Вже після початку російського повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ у прискореному порядку.

У липні у Вільнюсі має відбутися наступний саміт НАТО, на нього запросили Зеленського.

Генеральний секретар Альянсу заявляв, що всі союзники погоджуються з тим, що майбутнє України - це членство в НАТО.

Неодноразово повідомлялося, що Україна не зможе стати частиною НАТО під час війни. Влада та союзники країни хочуть отримати від Альянсу гарантії того, що після завершення війни це буде можливо.

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