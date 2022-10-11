Дірк Шубель очолював місію з 2019 року.

Білорусь не продовжила акредитацію послу Європейського Союзу в Мінську Дірку Шубелю. Він очолював місію з 2019 року.

Про це дипломат написав у Facebook.

"Після трьох років перебування на посаді добігає кінця мій мандат посла ЄС в Білорусі. Білоруська влада вирішила не продовжувати мою візу та акредитацію на наступний рік, що дуже ускладнює виконання мого мандата. Я дуже шкодую про це рішення, оскільки я був готовий продовжити свою роботу з Білоруссю в якості посла і навіть сподівався, що зможу повернутися до Мінська на свій останній рік перебування на посаді", - йдеться в повідомленні.

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При цьому він вказав, що в Білорусі налічується понад 1340 політичних в'язнів, негайного і безумовного звільнення яких вимагає ЄС.

Варто відзначити, що Шубель очолював місію з 2019 року і критикував "кричущі порушення прав людини і міжнародного права" після президентських виборів 2020 року, які були сфальсифіковані і "супроводжувалися постійним насильством проти невинних людей".

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну дозволив Росії запускати ракети з території Республіки Білорусь. Через це на Білорусь, як і на Росію, накладено нові європейські санкції.

Відомо, що зараз регулярна Білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Вранці 10 жовтня Лукашенко терміново скликав військових і силовиків на нараду.

10 жовтня Лукашенко заявив, що домовився з Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

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