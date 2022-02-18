На борту судна знаходиться 237 пасажирів і 51 член екіпажу.

Італійський пором Euroferry Olympia загорівся в Іонічному морі недалеко від узбережжя грецького острова Ерікуса.

На борту судна знаходиться 237 пасажирів і 51 член екіпажу, повідомляє Афінсько-Македонське агентство новин (АМНА).

Пором здійснював рейс між грецькою Ігуменицею та італійським Бріндізі. За даними АМНА, пожежа почалася незабаром після відплиття судна з Ігумениці в районі грецького острова Ерікуса.

Як повідомляє грецький телеканал MEGA, капітан судна запросив евакуацію пасажирів. На місці знаходяться три кораблі ВМС Греції, буксир і судна італійської та грецької берегової охорони. Пасажирів евакуюють на Корфу.

За попередніми даними, життю людей на борту нічого не загрожує.

Пором Euroferry Olympia належить італійській судноплавній компанії Grimaldi Lines. Спущений на воду в 1995 році. На судні 73 каюти. Воно може прийняти до 560 пасажирів і 2 тис. автомобілів.

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