Йдеться про шукачів притулку на загальних засадах, без урахування біженців з України.

Десятиліттями Німеччина була країною номер один для шукачів притулку, які приїздили в Європу з-за меж Євросоюзу. Але зараз ситуація помітно змінилася, і в цьому рейтингу з’явився новий "лідер", пише Financial Times.

Автор публікації зазначає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії наприкінці минулого року призвело до "значних змін" в потоках біженців, які прямують в Європу. Журналісти посилаються на ще неопублікований звітом Агентства ЄС з питань притулку, з яким їм вдалося ознайомитися.

За даними агентства, у травні про притулок на території ЄС попросили 64 000 осіб, що на чверть менше, ніж у травні минулого року. І ключовим фактором, який вплинув на цю статистику, стало "надзвичайно різке" падіння кількості заяв від громадян Сирії. Так, якщо у жовтні минулого року про захист попросили 16 000 сирійців, то у травні цього року – лише 3 100.

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Більшість сирійців традиційно намагалися потрапити саме до Німеччини, тож після того, як потік біженців із Сирії різко скоротився, загальна кількість заяв про надання притулку у Німеччині впала майже вдвічі – з 18 700 у травні минулого року до 9 900 у травні цього року.

Через ці зміни Німеччина втратила "лідерство" в ЄС за кількістю отриманих заяв на притулок, і на перше місце вийшла Іспанія. В цій країні кількість нових заяв від біженців теж скоротилася, але не стільки сильно: з 16 300 торік до 12 800 цьогоріч.

При цьому іспанці фіксують тривожну тенденцію до зростання кількості біженців з Венесуели – латиноамериканської країни, де економічна та політична криза поглиблюється багато років. Однією з причин зростання кількості біженців-венесуельців може бути закриття кордонів США після приходу Дональда Трампа в Білий дім: потоки біженців перерозподіляються в інші напрямки.

Цікаво, що не лише Іспанія тепер обходить Німеччину за кількістю заяв від біженців. Зараз її також випереджають Італія (12 300 заявок у травні) і Франція (11 900 заяв).

Біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, уряд Німеччини вирішив переглянути умови надання грошової допомоги бідним, в тому числі працюючим мешканцям країни. Це рішення зачепить і деяких українських біженців.

Також ми розповідали, що наприкінці року Польща перейде на нові правила проживання українських біженців у наданих притулках. В них будуть селити лише вразливі категорії громадян – пенсіонерів, вагітних жінок або людей з інвалідністю.

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