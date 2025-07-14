Німецька держава згортає політику щедрої роздачі грошей населенню.

Уряд Німеччини має намір скоротити кількість тих, хто отримує державну грошову допомогу Bürgergeld. Це зачепить зокрема і деяких біженців з України, повідомляє DW.

Зазначається, що Bürgergeld (дослівно – гроші для громадян) – це специфічний вид грошової допомоги у Німеччині, яку отримують не лише безробітні, але й працюючі громадяни, зарплата яких однак є недостатньою для покриття всіх базових витрат.

Канцлер Фрідріх Мерц розповів, що уряд має намір запровадити більш суворі правила призначення цієї допомоги.

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"Люди, які можуть працювати, мають працювати", - сказав Мерц, але наголосив, що ті, хто справді потребує державної допомоги, продовжать її отримувати.

За його словами, ці наміри є частиною більш широких планів з оптимізації бюджетних витрат, але зміни відбуватимуться "крок за кроком".

Німецький канцлер вважає неправильним, що сьогодні німецькою системою соціального забезпечення зловживають ті "хто може працювати, але не працює, або працює неповний робочий день", отримуючи незадекларовані доходи на неофіційній роботі.

Як зазначає DW, торік близько 826 тисяч працюючих мешканців Німеччини отримували Bürgergeld, оскільки начебто не могли прожити на свої зарплати. Серед отримувачів цієї допомоги були зокрема і українські біженці.

Українські біженці за кордоном: останні новини

Як писав УНІАН, у тій таки Німеччині уряд планує скоротити розмір грошових виплат українським біженцям. Однак зроблять це у досить дивний спосіб. Біженців чомусь поділять на дві категорії: тих, хто прибув раніше, і тих, хто прибув пізніше. І скорочувати допомогу будуть саме другій категорії, причому заднім числом.

Також ми розповідали, що у Нідерландах українським біженцям, які досі проживають у наданому державою житлі, підвищать розмір платні за проживання.

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