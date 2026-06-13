США підготували наземну операцію в Ірані, але Трамп все скасував, - CNN

Трамп відмовився схвалити місію через ризик великих втрат і масштабної ескалації конфлікту.

Адміністрація президента США Дональда Трампа була близькою до схвалення ризикованої наземної операції в Ірані для захоплення запасів високозбагаченого урану, однак глава Білого дому зрештою поставив ці плани на паузу через побоювання масштабної ескалації конфлікту. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

За даними співрозмовників телеканалу, наприкінці травня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Дейн Кейн терміново повернувся з Брюсселя до штаб-квартири Центрального командування США у Флориді для отримання секретних брифінгів щодо потенційної операції в Ірані.

План США передбачав залучення американських сил для фізичного захоплення запасів високозбагаченого урану, який Іран накопичив на своїх ядерних об'єктах. За оцінками американської розвідки, ці матеріали можуть бути використані для створення ядерної зброї.

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Після доповіді військових Трамп вирішив не давати остаточного дозволу на проведення операції. За словами джерел, президент США був стурбований можливими значними втратами серед американських військових та ризиком втягнення країни у тривалий конфлікт на Близькому Сході.

Ризики для світової економіки

Американська розвідка також попередила про можливу відповідь Тегерана. Зокрема, Іран може використати союзних єменських хуситів для блокування протоки Баб-ель-Мандеб – одного з ключових маршрутів світової морської торгівлі.

Такий сценарій здатний завдати серйозного удару по глобальній економіці та спричинити новий стрибок цін на енергоносії.

Іранський уран залишається головною проблемою

За даними CNN, Іран має близько 440 кілограмів високозбагаченого урану, який зберігається на кількох ядерних об'єктах, розташованих у захищених підземних комплексах.

Експерти сумніваються, що навіть масштабна військова операція дозволила б швидко знайти та безпечно вилучити всі запаси матеріалу. Для цього США могли б знадобитися сотні бійців спецпризначення та значна наземна присутність.

Переговори тривають

Попри військові сценарії, Вашингтон і Тегеран продовжують переговори щодо іранської ядерної програми. Трамп нещодавно заявив, що сторони наблизилися до потенційної угоди, однак позиції США та Ірану щодо ключових умов домовленостей залишаються суттєво різними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, у свою чергу, заявив, що, хоча зміни в угоді ще можливі, попередні результати нібито свідчать про те, що його країна вийшла з конфлікту "сильнішою".

За словами джерел CNN, варіант силового захоплення іранського урану не був остаточно виключений із порядку денного, хоча наразі Вашингтон робить ставку на дипломатичне врегулювання.

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