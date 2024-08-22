Будапешт запевняє, що хоче миру.

В Угорщині офіційно прокоментували проведення української військової операції на території Росії.

Очільник адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш під час розмови з журналістами сказав, що уряд "залишається прихильником миру". "Україна не тільки обороняється, але й наступає. Ми хочемо припинення вогню і миру", - цитує його видання Telex.

Також Гуляш додав, що Києву та Москві не слід забувати, що вони також несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи.

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Реакція на наступ ЗСУ в Курській області

Україна почала військову операцію на території Росії ще 6 серпня. Країна намагається створити "буферну зону", яка захистить прикордоння від російського терору.

Країни-члени НАТО та Європейського союзу не засуджували дії України. Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відкрито висловив підтримку боротьби українців за свою свободу.

Розкритикували український наступ лише дві країни - Сирія та Північна Корея. Пхеньян назвав вторгнення "непрощенним актом агресії та терору", звинувативши у причетності до нього Сполучені Штати Америки та Захід.

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