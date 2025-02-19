Борис Джонсон розповів, навіщо Трамп так "агресивно" висловлюється і діє щодо України та Європи.

Європейці повинні перестати скандалити через президента США Дональда Трампа і почати допомагати йому в процесі припинення війни в Україні, заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

При цьому він зазначив, що, "звісно ж", Україна не починала цю війну.

"З таким самим успіхом можна сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Гарборі", - написав Джонсон у публікації в X (Twitter).

Відео дня

Екс-прем'єр також заявив, що в країні, яка зазнала насильницького вторгнення, не повинні проводитися вибори. І навів як приклад Велику Британію 1935-1945 років. А ще спростував те, що рейтинг довіри президента України Володимира Зеленського перебуває на рівні 4%, уточнивши, що він - десь на рівні Трампа.

"Заяви Трампа розраховані не на історичну точність, а на те, щоб шокувати європейців. Зокрема, США можуть побачити 300 мільярдів доларів заморожених російських активів - переважно в Бельгії. Це гроші, які можуть і повинні бути використані для оплати України і компенсації США за підтримку", - йдеться в публікації.

При цьому Джонсон задається питанням, "Чому Європа перешкоджає розморожуванню путінських грошей".

Останні новини про Трампа і Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп заплутує причини початку війни в Україні, повторюючи тези Путіна. У своїх найбільш ворожих висловлюваннях на адресу українського лідера Трамп повторив ще одну тезу кремлівського диктатора Володимира Путіна - про необхідність проведення виборів в Україні.

Крім того, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% рейтингу довіри. "Якщо коментувати рейтинги щодо себе або інших лідерів, то це може свідчити, що йде якесь політичне змагання, йдуть вибори, а у нас такого немає", - сказав президент України.

Вас також можуть зацікавити новини: