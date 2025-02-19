За словами Сергія Лаврова, Трамп розуміє позицію РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що слова президента Дональда Трампа про те, що попередня підтримка США вступу України до НАТО була основною причиною війни, є правильними, передає The Telegraph.

"Він (Трамп - УНІАН) перший і поки що, на мій погляд, єдиний західний лідер, який публічно і голосно заявив, що однією з першопричин української ситуації була нахабна лінія попередньої адміністрації втягнути Україну в НАТО. Жоден західний лідер ніколи не говорив цього, але він казав це кілька разів. Це вже сигнал, що він розуміє нашу позицію", - похвалив слова Трампа Лавров.

Також міністр наголосив, що Росія не зробила нічого, аби зруйнувати свої відносини з країнами Заходу.

"Ми не будемо ні за ким бігати. Ми не робили нічого, щоб заморозити або по суті зруйнувати наші відносини із Заходом, в тому числі і з Європою. Ми йдемо своїм шляхом, ми вирішуємо свої завдання разом з нашими парламентаріями, з нашим народом", - зазначив глава російського МЗС.

За його словами, ці завдання пов'язані із завершенням "на наших умовах спеціальної військової операції", а також з тим, аби економіка РФ не залежала від "капризів західних або інших будь-яких партнерів".

"В цьому наше завдання і ми будемо робити все для того, аби воно було вирішено. Якщо після закінчення якогось часу наші західні колеги схаменуться і захочуть відновити відносини, ми побачимо, на яких умовах це можна буде зробити", - додав Лавров.

Останні заяви Трампа щодо України

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що не розуміє, як країна в такому становищі, як Росія, могла дозволити Україні думати про вступ в НАТО. Також він звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона висунула таку ідею.

Крім того, Трамп наголосив, що Україна "ніколи не повинна була починати" війну та додав, що "напівпрофесійний переговірник міг би вирішити це питання багато років тому без втрати великої кількості землі ... без втрати будь-яких життів".

Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на такі заяви та зазначив, що Трамп "потрапив у пастку дезінформаційної бульбашки".

Також президент США під час своїх заяв про війну та переговори з Москвою зазначив, що підтримка Володимира Зеленського серед українців "впала до 4%". Своєю чергою український лідер відповів, що слова про 4% є російською дезінформацією, а спроби провести вибори і замінити його, поки країна все ще воює, не спрацюють.

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