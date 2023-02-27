Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні.
"Китай представив свій "позиційний документ" про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину – ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень", – написав очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.
На його думку, досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України Володимира Зеленського.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Китай оприлюднив прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні". У ньому не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою війни.
У Казахстані заявили про підтримку китайського "мирного плану" щодо завершення війни.
Водночас у Німеччині зазначили, що план не містить пункту про вивід війск РФ з України, а у США заявили, що потрібен справедливий мир, а не вигідне для Кремля припинення вогню. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай повинен був залучити Україну до розроблення будь-яких "мирних ініціатив".