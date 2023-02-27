Ключовою проблемою представленого Китаєм документу є те, що він не відрізняє агресора від жертви.

Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель розкритикував пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні.

"Китай представив свій "позиційний документ" про політичне врегулювання. Він не є мирним планом і здебільшого повторює відомі китайські позиції, частину з яких ми поділяємо, а частину – ні. Звичайно, ми його аналізуватимемо, але вже зараз зрозуміло, що ключовою проблемою є те, що він не відрізняє агресора від жертви, ставлячи сторони на рівний рівень", – написав очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

На його думку, досягти миру можна на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН та мирного плану президента України Володимира Зеленського.

Відео дня

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай оприлюднив прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні". У ньому не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою війни.

У Казахстані заявили про підтримку китайського "мирного плану" щодо завершення війни.

Водночас у Німеччині зазначили, що план не містить пункту про вивід війск РФ з України, а у США заявили, що потрібен справедливий мир, а не вигідне для Кремля припинення вогню. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай повинен був залучити Україну до розроблення будь-яких "мирних ініціатив".

Вас також можуть зацікавити новини: