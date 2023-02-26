Радник президента США вважає дуже складним процесом просувати будь-яку мирну ініціативу, коли відбувається одностороння дипломатія між Китаєм та РФ без України.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китай повинен був залучити Україну до розроблення будь-яких "мирних ініціатив".

Радник президента Сполучених Штатів Америки в інтерв'ю на телеканалі NBC News зауважив, що йому сподобався тільки перший пункт "мирного плану" Китаю, який стосується поваги до суверенітету усіх держав. "На цьому план міг би завершуватися, тому що Росія може завершити цю війну шляхом поваги до суверенітету України та виведення (військ)", - сказав Салліван.

Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання поспілкуватися з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

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"Китай запропонував цей план без жодного обговорення між президентом Сі і президентом Зеленським з початку війни. Китайці говорили з росіянами багато разів, але на найвищих рівнях вони не говорили з українцями", - наголосив Салліван.

Радник президента США вважає дуже складним процесом просувати будь-яку мирну ініціативу, коли відбувається одностороння дипломатія. "З нашої точки зору, критичним є те, що будь-який мирний план, який пропонується будь-ким, повинен залучати Україну. Як президент Байден постійно говорив: нічого про Україну без України. І це стосується цієї ініціативи, як і будь-якої іншої", - сказав Салліван.

Позиція Китаю по війні

Як повідомляв УНІАН, раніше Китай оприлюднив прес-реліз під назвою "Позиція Китаю щодо політичного урегулювання кризи в Україні". У ньому не сказано, що Росія є агресором, а Україна - жертвою війни.

Також не згадується, що саме Росія розпочала неспровоковану повномасштабну війну проти України і скоює воєнні злочини і злочини проти людяності в Україні. Китай не закликає Росію вивести війська та припинити вбивати мирне населення.

У Казахстані заявили про підтримку китайського "мирного плану" щодо завершення війни.

Водночас у Німеччині зазначили, що план не містить пункту про вивід війск РФ з України, а у США заявили, що потрібен справедливий мир, а не вигідне для Кремля припинення вогню.

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