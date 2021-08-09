Під контролем "Талібану" тепер знаходяться п'ять афганських провінцій.

Афганські бойовики з руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Кундуз, яке є однойменною провінції на північному сході країни.

Про це повідомляє Reuters.

300-тисячний Кундуз перейшов під контроль талібів 8 серпня. Він відіграє важливу роль і для бойовиків, і для влади, тому що знаходиться на шляху до інших провінцій, багатих на корисні копалини.

На цю мить "Талібан" контролює ключові урядові об'єкти в Кундузі, але державні сили безпеки все ще ведуть опір з аеропорту та з військової бази.

Читайте такожЗМІ опублікували відео розстрілу талібами 22 полонених спецпризначенців (18+)Представники талібів стверджують, що захопили значну частину провінції та підійшли до аеропорту.

Сили безпеки Афганістану обіцяють почати великомасштабну операцію, щоб повернути втрачені території.

Крім Кундуза, наразі "Талібан" контролює ще чотири провінції Афганістану: Німруз, Джаузджан, Сарі-куль і Талокан.

Нагадаємо, що "Талібан" перейшов у відкритий наступ після того, як цього року США оголосили про закінчення своєї 21-річної військової кампанії в Афганістані та виведення своїх військ. Останні американські військові залишать країну до 31 серпня.

Автор: Станислав Кожемякин