Бойовики скористалися виведенням іноземних військ з країни.

Таліби захопили столицю Зарандж афганської провінції Німруз, що недалеко від Іраку, убивши високопосадовця з уряду Афганістану.

Про це повідомляє CNN.

У поліції заявили, що Зарандж постраждав від ісламістів через відсутність підкріплення з боку уряду, підтримуваного Заходом.

У боротьбі за відновлення суворих ісламських законів після своєї поразки у 2001 році силами США таліби активізували кампанію з протидії підтримуваного Вашингтоном уряду, користаючись анонсованим виведенням іноземних військ.

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У Заранджі, за словами місцевого чиновника, таліби захопили офіс губернатора, штаб-квартиру поліції і табір неподалік іранського кордону.

Згодом афганський генерал, котрий очолює контрнаступ на півдні країни, уточнив, що внаслідок удару афганських військових був убитий високопоставлений представник руху талібів у Німрозі разом з 14 людьми.

У колі талібів телеканалу підтвердили інформацію, заявивши, що угрупування святкує взяття під контроль афганської провінції. Там запевняють, що це підніме бойовий дух серед членів руху.

"Це початок. Подивіться, як незабаром до наших рук потраплять й інші провінції", – заявили в "Талібані".

З початку травня, коли США і їхні союзники почали виводити з Афганістану свої війська, таліби, за повідомленнями, захопили ще десятки адміністративних районів Афганістану в різних частинах країни, значно розширивши вже й так чималі підконтрольні їм території.

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Автор: Яна Ставська