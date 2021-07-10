Таліби тим часом узагалі не підтверджують, що ведуть бої в Кандагарі. Але вони стверджують, що захопили кілька визначальних блокпостів.

В Афганістані тривають важкі бої в місті Кандагар, центрі однойменної провінції на півдні країни, і його околицях між урядовими силовими структурами і силами ісламістського антиурядового руху «Талібан».

Бої в місті тривають другий день після того, як 9 липня таліби вперше вдерлися в один із районів міста, попередніми днями захопивши кілька сусідніх із містом адміністративних районів.

Національна армія Афганістану заявляє, що в боях у Сьомому поліційному окрузі Кандагару, який захопили таліби, внаслідок наземних операцій силовиків за підтримки бойової авіації за останні 24 години знищено 70 бойовиків «Талібану» і ще 8 поранено. Дані про втрати урядових сил у цих боях не повідомляються.

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Крім того, повідомляють і про жертви серед цивільного населення – принаймні кількох загиблих і десятки поранених.

Місцеве управління у справах біженців повідомляє, що близько двох тисяч родин із районів Мір-Базаар і Мірвайс-Міна в Сьомому окрузі Кандагару були змушені залишити домівки і нині знаходять притулок в інших частинах міста.

Речник поліції Кандагару Джамал Насі Баракзай повідомив, що бойовики силою виганяють людей із домівок і використовують їх як укриття. Це ускладнює завдання вибити талібів із міста, бо, як кажуть військові, вони не хочуть руйнувати будинки, передає радіо Свобода.

Також повідомляють про важкі бої в кількох районах поруч із Кандагаром – зокрема, районі Данд, який оточує місто, а також Аргандаб і Спін-Болдак.

Таліби тим часом узагалі не підтверджують, що ведуть бої в Кандагарі. Але вони стверджують, що захопили кілька визначальних блокпостів у районах Спін-Болдак, Данд і Жарай.

Провінція Кандагар була осередком руху «Талібан», перш ніж міжнародна операція під проводом США не усунула цей рух від влади; місто Кандагар – неформальна «столиця» народу пуштунів, представники якого складають величезну більшість бойовиків руху.

З початку травня, коли США й їхні союзники почали виводити з Афганістану свої війська, таліби, за повідомленнями, захопили ще десятки адміністративних районів Афганістану в різних частинах країни, значно розширивши вже й так чималі підконтрольні їм території.

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Автор: Ірина Погоріла