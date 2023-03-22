Бразилія підтримала "тренд" про арешт російського лідера Володимира Путіна, який 17 березня отримав відповідний ордер з боку Міжнародного кримінального суду Гааги (МКС).
Як прокоментував глава МЗС Мауро Вієйра в інтерв'ю Metropoles, Бразилія є країною-підписантом Римського договору й учасником МКС, тому в разі візиту Путіна на територію держави - його негайно очікують "наслідки".
Він констатував, що "залізна завіса" для лідера РФ опускається.
Також дипломат заявив, що питання з ордером на арешт Путіна "має розглядатися в контексті встановленої практики", з якою Бразилія хотіла б докладніше ознайомитися.
Країни ЄС і світу заявили про готовність заарештувати Путіна
Нагадаємо, що однією з перших країн, які висловили готовність підтримати "волю" МКС щодо Путіна стала Німеччина. Канцлер ФРН Олаф Шольц особисто зазначив, що російському лідеру не вдасться "стрибнути" вище закону й уникнути арешту в одній з країн МКС (наразі юридичні зобов'язання тта рішення суду поширюються на 123 країни світ).
Також позитивна заява з цього приводу зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель від імені всього ЄС.
Крім ЄС, таку ініціативу підтримали США. Лідер країни Джо Байден назвав відповідне рішення "сильною позицією".