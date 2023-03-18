Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Sky News.
"Міжнародний кримінальний суд є підходящою установою для розслідування воєнних злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вище закону, і це стає очевидним прямо зараз", — заявив Шольц.
Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна
17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі, видав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна. Такий же ордер видано на дитячого омбудсмена Росії Марію Львову-Бєлову. Обидва вони підозрюються в організації масових викрадень дітей на окупованих територіях України.
Як пояснюють експерти, рішення видати ордер саме у справі про дітей продиктовано тим, що у цих справах вже є достатньо твердих доказів.
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив, що ордер на арешт у "дитячій" справі – це тільки початок кримінального переслідування російських воєнних злочинців.