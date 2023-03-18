Канцлер Німеччини прокоментував юридичний старт кримінального переслідування Путіна.

Ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Sky News.

"Міжнародний кримінальний суд є підходящою установою для розслідування воєнних злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вище закону, і це стає очевидним прямо зараз", — заявив Шольц.

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Міжнародний суд видав ордер на арешт Путіна

17 березня стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі, видав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна. Такий же ордер видано на дитячого омбудсмена Росії Марію Львову-Бєлову. Обидва вони підозрюються в організації масових викрадень дітей на окупованих територіях України.

Як пояснюють експерти, рішення видати ордер саме у справі про дітей продиктовано тим, що у цих справах вже є достатньо твердих доказів.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель попередив, що ордер на арешт у "дитячій" справі – це тільки початок кримінального переслідування російських воєнних злочинців.

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