Фінансові гарантії для перевізників може надати один з найбільших в світі страхових маркетплейсів.

Британський ринок (маркетплейс) страхових послуг Lloyd's of London веде переговори з ООН щодо страхування суден з українським зерном, якщо робота зернового коридору відновиться. Про це повідомив генеральний директор маркетплейсу Джон Ніл в інтерв’ю Reuters.

За його словами, забезпечення страхового покриття має вирішальне значення для вантажів, що відправляються з України, але зараз страхове покриття, можливо, доведеться структурувати інакше, ніж раніше.

"Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися. За відсутності втручання ООН і дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", — сказав Джон Ніл.

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У коментарі CNN прес-служба Lloyd's of London зазначила, що маркетплейс співпрацює з ООН і урядами низки країн, "щоб підтримати їхні дипломатичні зусилля щодо відновлення Чорноморської ініціативи, і готовий сприяти транспортуванню зерна через безпечний коридор".

Речник ООН Фархан Хак відмовився коментувати це питання на запит журналістів.

Припинення зернової угоди

Як писав УНІАН, Росія формально вийшла із зернової угоди 17 липня, коли добіг кінця термін її дії. Однако фактично росіяни саботували роботу зернового коридору, як тільки могли, увесь час існування цієї угоди.

Відтоді світові лідери, зокрема президент Туреччини Реджеп Ердоган, намагаються вмовити Кремль повернутися до угоди, але марно.

Тим часом Україна шукає альтернативні маршрути для зернового експорту, аби не залежати від примх та агресивних дій Росії. Зокрема налагоджено маршрут експорту зерна через морські порти Хорватії.

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