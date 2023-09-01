Обидва балкери, які через війну були заблоковані в Україні, наразі йдуть тимчасовим коридором.

Один із портів Одеси залишили ще два іноземні судна, які півтора року не могли відправитися у дорогу через вторгнення РФ.

Як повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, балкери ANNA-THERESA (прапор Ліберія) та OCEAN COURTESY (Маршаллові острови) вийшли з порту "Південний" і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту — 56 тисяч тонн чавуну та 172 тисяч тонн залізорудного концентрату.

За даними прес-служби, обидва балкера - в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту "Південний" до повномасштабного вторгнення. Зокрема, ANNA-THERESA - з 22 лютого, OCEAN COURTESY — з 16 лютого 2022 року.

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У міністерстві наголошують: морський коридор, установлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ, першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Великої Одеси – "Чорноморськ", "Південний" та Одеський порт - на момент повномасштабного вторгнення РФ. Загалом, з 15 серпня 2023 року тимчасовим коридором скористалось вже 4 судна. Першими цей шлях пройшли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE та балкер PRIMUS 16 та 27 серпня.

Робота українських портів - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні Кремль демонстративно відмовився продовжувати "зернову угоду", після чого президент України Володимир Зеленський попередив: експорт продовольства продовжуватимуть без участі країни-агресора. Москва пригрозила, що топитиме кожне судно, яке прямуватиме до українських портів. При цьому держава-агресор заявила: вважатиме своєю ціллю такі судна, бо вони "можуть перевозити зброю". Російські окупанти відразу розпочали удари по Одещині - портах, ангарах з продовольством, а також по дунайських портових потужностях.

Пізніше ВМС ЗСУ наголосили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема, які заблоковані у портах Великої Одеси через вторгнення РФ ще з лютого 2022 р.

Вже 16 серпня 2023 року із Одеського порту вийшов контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), 26 серпня - тимчасовим "коридором" вийшов балкер PRIMUS (прапор Ліберія). Обидва судна перебували в Одесі з кінця лютого 2022 року.

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