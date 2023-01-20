Вони розглянуть можливість створення "гібридного" трибуналу.

Великобританія приєдналася до групи міжнародних партнерів, які будуть домагатися притягнення Росії до кримінальної відповідальності за вторгнення в Україну .

Як заявив Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, Великобританія прийняла запрошення України приєднатися до цієї коаліції, щоб поділитися своїм юридичним досвідом і вивчити варіанти забезпечення повної відповідальності російських лідерів за свої дії, пише The Guardian.

"Звірства Росії не повинні залишатися безкарними", - сказав Клеверлі, говорячи про загибель українських солдатів і мирних жителів, а також про переміщення мільйонів українців.

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Зазначається, що участь Британії включатиме оцінку можливості створення нового "гібридного" трибуналу, який міг би доповнити існуючі механізми розслідування воєнних злочинів, включаючи Міжнародний кримінальний суд та внутрішній судовий процес України.

Трибунал для Путіна

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала створити "спеціальний трибунал", оскільки притягнути Росію до відповідальності в рамках Міжнародного кримінального суду важко.

Вчора, 19 січня, Європарламент прийняв резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування вищого керівництва Росії за злочини проти України.

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