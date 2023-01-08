В Лондоні міністри юстиції низки країн будуть вирішувати, як допомогти МКС в розслідуванні воєнних злочинів росіян в Україні.

Міністри юстиції з багатьох країн у березні приїдуть до Лондона для підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС) у розслідуванні воєнних злочинів, здійснених росіянами в Україні.

Як повідомило Міністерство юстиції Великобританії, зустріч проведуть віце-прем’єр Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшілгез-Зегеріус для "збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, що надається МКС, і координації зусиль для забезпечення того, щоб він мав усе необхідне для проведення розслідувань і судового переслідування винних".

На зустрічі виступить прокурор МКС Карім Хан.

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"Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну, доки справедливість не буде відновлена", - заявив Рааб.

За його словами, майже через рік після незаконного вторгнення РФ в Україну міжнародна спільнота повинна надати найсильнішу підтримку МКС, щоб "військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є".

Під час зустрічі глави мінюстів визначать алгоритм надання допомогу МКС, зокрема, стосовно збору інформації та обміну доказами вчинених звірств. Також міністри вирішать, як допомогти жертвам і свідкам дати свідчення, не завдаючи їм подальших страждань.

"Повідомлення та зображення незаконного та неспровокованого збройного нападу Росії на Україну жахливі. Для нас абсолютно ясно: ці злочини не можуть залишитися безкарними", - заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.

Нагадаємо, минулого року Британія запропонувала індивідуальний пакет підтримки МКС, який включав додаткове фінансування в розмірі мільйона фунтів стерлінгів і спеціальну допомогу поліції.

Військові злочини РФ в Україні

Кремль відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів, незважаючи на численні свідчення зворотного.

У вересні з закликом створити міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів, скоєних РФ в Україні, виступила головуюча в ЄС Чехія.

На створенні трибуналу за зразком Нюрнберзького процесу над нацистськими після Другої світової війни раніше наполягали колишні прем'єр-міністри Британії Гордон Браун і Джон Мейджор та інші політики.

Розслідування проти влади РФ, а можливо і президента Володимира Путіна, також веде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі.

При цьому 13 грудня влада Нідерландів заявила про готовність створити новий трибунал при підтримці ООН для розгляду справ про вторгнення і воєнні злочини РФ в Україні.

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