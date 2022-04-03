Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що домовився з Джонсоном про новий пакет оборонної допомоги Україні.

За словами українського глави, росіяни зосередилися на захопленні Донбасу та півдня України.

Американські чиновники стверджують, що Путін розраховує окупувати український схід до 9 травня. Проте, схоже, йдеться про затягування конфлікту і повторення "чеченського сценарію".

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