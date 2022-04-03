Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси.
Про це йдеться у матеріалі The Times.
Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.
Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.
Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.
Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський підтвердив, що домовився з Джонсоном про новий пакет оборонної допомоги Україні.
За словами українського глави, росіяни зосередилися на захопленні Донбасу та півдня України.
Американські чиновники стверджують, що Путін розраховує окупувати український схід до 9 травня. Проте, схоже, йдеться про затягування конфлікту і повторення "чеченського сценарію".