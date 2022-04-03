Проте офіційні особи США і Європи кажуть, Росія, схоже, готується до перспективи тривалого конфлікту.

Росія переглянула свою військову стратегію в Україні, щоб зосередитися на взятті під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою на початок травня.

Про це розповіли відразу кілька офіційних осіб США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, пише CNN.

Згідно з перехопленням американської розвідки, Путін зосередився на 9 травня, російському "Дні перемоги".

Чиновники кажуть, що Путін хоче в цей день відсвяткувати якусь перемогу у своїй війні.

"Путін влаштує парад перемоги 9 травня, незалежно від статусу війни або мирних переговорів. З іншого боку: парад перемоги з якими військами і технікою?" - поцікавився представник Міноборони однієї з країн ЄС.

Проте офіційні особи США і Європи кажуть, що будь-які терміни, які Москва може встановити на словах, не змінюють реальність на тій підставі, що Росія, схоже, готується до перспективи тривалого конфлікту.

Європейський дипломат сказав, Путін готується до "довгої, затяжної війни в чеченському стилі, тому що йому, певною мірою, більше нікуди податися".

За словами офіційних осіб, є кілька причин, за якими терміни можуть бути змінені на травень. У міру того, як зимові морози закінчуються і земля розм'якшується, важким російським наземним підрозділам буде важче маневрувати, а це означає, що цим силам життєво важливо зайняти свої позиції якомога швидше.

Путін зараз вперше готується призначити головнокомандувача у війні, щоб домогтися великих успіхів Росії, заявили два американських чиновники.

США вважають, що Путін, швидше за все, призначить генерала, відповідального за військові операції в південній частині України, тому що це місце, де росіяни досягли своїх цілей.

Раніше український президент Володимир Зеленський підтвердив, що тепер метою Путіна є весь схід і південь України.

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