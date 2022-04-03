Водночас, Збройні сили України посилюють оборону на Півдні країни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російські окупаційні війська тепер хочуть захопити увесь Донбас і південь України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Наші захисники і захисниці продовжують повертати контроль гад громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносять вогневі ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості", - наголосив Зеленський.

"Посилюємо оборону на Східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході держави. В чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і Південь України. В чому наша мета? Захистити нас - нашу свободу, нашу землю, наших людей. Робити все для захисту", - наголосив Зеленський.

"Наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст, Україна отримала безцінний час, той час, який дозволяє дамати тактику ворога і послаблювати його можливості", - наголосив Зеленський.

Українська армія вже повністю звільнила Київську область, відбувається зачистка Чернігівщини. Через невдачу з наступом на столицю Росія перегруповує війська для удару по східному напрямку.

Американська преса писала, що Путін хоче оточити ЗСУ в зоні ООС, щоби мати важелі впливу на українську делегацію під час переговорів.

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