Лідери держав погодили спільні кроки для досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовились про новий пакет оборонної допомоги для України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

Глава держави розповів про предметну розмову з прем'єром Британії.

"Домовились про нову оборонну підтримку для України, новий пакет. Дуже відчутна підтримка", - наголосив Зеленський.

Також під час розмови йшлося про "дуже відчутне" посилення санкцій проти Росії.

"Погодили спільні кроки для досягнення миру. Вдячний Борису за лідерство, історичне лідерство. Впевнений у цьому", - заявив президент.

Нагадаємо, у Зеленського назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій.

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