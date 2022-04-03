Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон домовились про новий пакет оборонної допомоги для України.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.
Глава держави розповів про предметну розмову з прем'єром Британії.
"Домовились про нову оборонну підтримку для України, новий пакет. Дуже відчутна підтримка", - наголосив Зеленський.
Також під час розмови йшлося про "дуже відчутне" посилення санкцій проти Росії.
"Погодили спільні кроки для досягнення миру. Вдячний Борису за лідерство, історичне лідерство. Впевнений у цьому", - заявив президент.
Нагадаємо, у Зеленського назвали суму, яку Україна витрачає за місяць воєнних дій.