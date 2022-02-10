У ньому Джонсон повторив, що нове вторгнення РФ в Україну призведе до катастрофічних наслідків.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон записав відео на підтримку України. Примітно, свій недавній візит до Києва британський прем'єр також супроводжував записом відео.

Нове відео опубліковане Джонсоном у мікроблозі Twitter.

"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати свою власну долю, і добивається своїх альянсів як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - наголосив Джонсон у підпису до відео.

Він заявив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".

Джонсон зазначив, що сьогодні перебуває у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі і обговорює з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що можна разом зробити, аби Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні, щоб вона теж протистояла загрозі.

"Перш за все, ми працюємо над тим, аби ми мали дуже жорсткий пакет економічних санкцій, готовий до автоматичного застосування, де б перший чобіт російського солдата не перетнув нову суверенну територію України. Ми працюємо над тим, аби зміцнити східні кордони НАТО з набагато більшою кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, що розгортаються скрізь у країнах східних кордонів НАТО", - наголосив Джонсон.

Також він сказав, що Британія продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема, йдеться не лише про 22 тисячі українських військових, підготовлених в рамках британської місії Orbital, а й про надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW, аби допомогти українцям оборонятися. Він сказав, що вважає правильною справою надання Україні допомоги.

При цьому, прем'єр Великої Британії заявив, що зараз настав час для дипломатії.

"Зараз саме час для Путіна, для росіян здійснювати деескалацію і розмовляти. Наслідки від вторгнення будуть катастрофічними", - наголосив Джонсон.

Він сказав, що хоче бачити Захід єдиним і рішучим, і що необхідно уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою. "Лихом не лише для України, але для Росії і для світу", - заявив прем'єр Великої Британії.

Раніше Джонсон заявив, що Великобританія привела в режим готовності тисячу військових на випадок необхідності реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Як відомо, Британія - одна з багатьох країн світу, яка погодилася постачати Україні зброю на тлі зростаючої російської загрози в Східній Європі. У січні до Києва прибула партія протитанкової зброї, щоб захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Крім того, Київ і Лондон уклали стратегічні угоди з будівництва морських портів і кораблів для українського ВМС.