47-річний письменник Шехан Карунатілака зі Шрі-Ланки отримав Букерівську премію за свій другий роман "The Seven Moons of Maali Almeida".

Про це йдеться в Instagram організаторів премії.

Приз, з-поміж іншого, включає 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Дія роману Карунатілака "The Seven Moons of Maali Almeida" відбувається в 1990 році - під час громадянської війни в Шрі-Ланці, коли головний герой Маалі Алмейда прокидається мертвим, не розуміючи, хто його вбив.

Гей-військовий фотограф Алмейді повинен зв'язатися з близькими і привести їх до схованки з фотографіями, які повинні приголомшити країну.

У своїй промові Карунатілака зазначив, що його книга, зокрема, про зло корупції, расового цькування і кумівства.

"Я сподіваюся, що її прочитають у Шрі-Ланці, яка вчиться на своїй історії, і що "The Seven Moons of Maali Almeida" буде у відділі фкентезі книжкового магазину і ... не будуть помилково сприйнята за реалізм або політичну сатиру", - висловився письменник.

Критики оцінили книгу як "метафізичний трилер, нуар потойбічного життя, який стирає межі не тільки різних жанрів, а й життя і смерті, тіла і духу, Сходу і Заходу".

Карунатілака в цьому році вперше потрапив в шорт-лист премії.

Букерівська премія

Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури.

До 2013 року присуджувалася автору, що проживає в одній з країн Співдружності Націй, Ірландії або Зімбабве, за роман, написаний англійською мовою. З 2014 року премія вручається за роман, написаний англійською, незалежно від громадянства автора. Переможець отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році. До 2002 року премію спонсорувала харчова британська компанія Booker, McConnell Ltdruen, звідси і назва премії.

З 2002 року спонсором Букерівської премії виступає компанія Man Group, тому повна офіційна назва премії — The Man Booker Prize.

