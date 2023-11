Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Переможцем Букерівської премії 2023 року стала книга "Prophet Song" ірландского письменника Пола Лінча. Про це повідомляється у Instagram-акаунті премії.

46-річний Пол Лінч живе в Дубліні. Він був головним кінокритиком ірландської газети Sunday Tribune та писав про кіно для Sunday Times. Письменник опублікував ще чотири романи, отримавши за них кілька нагород: "Beyond the Sea", "Grace", "The Black Snow" and "Red Sky in Morning". Українською мовою їх не видавали.

Голова журі Есі Едуґян зазначила, що його нова книга відображає соціальні та політичні тривоги сьогодення. Роман описує боротьбу матері чотирьох дітей, яка намагається врятувати свою сім'ю, коли Ірландія сповзає до тоталітаризму.

Відео дня

"З першого ж стуку в двері "Пісня пророка" змушує нас позбутися самозаспокоєння, коли ми стежимо за жахливою долею жінки, яка намагається захистити свою сім'ю в Ірландії, що скочується до тоталітаризму. Від самого початку ми відчували себе неспокійно, занурені в постійну клаустрофобію владно сконструйованого світу Лінча, і нас переслідувала ця клаустрофобія", - додала вона.

Що відомо про Букерівську премію

Престижну літературну нагороду вручають у Великій Британії з 1969 року. Спочатку формується довгий список з 20-25 книг, а згодом - короткий з шести. У жовтні оголошують переможця.

Переможець отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів, ще по 2 500 отримують всі шість авторів-номінантів.

Вас також можуть зацікавити новини: