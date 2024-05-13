Оглядач вважає, що будинок у Бєлгороді підірвали.

Обвал будинку в Бєлгороді обріс важливими деталями, у Росії назвали остаточну кількість жертв.

У цьому російському місті в понеділок вранці, 13 травня, завершили пошуково-рятувальні роботи, пише вороже "РИА Новости", посилаючись на відомості Міністерства надзвичайних ситуацій. За даними МНС РФ, жертвами обвалу будинку стали 15 осіб. "Пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення частини будинку в Бєлгороді завершено, врятовано 17 осіб...", - стверджують у Росії.

Військовий оглядач Tendar вважає, що будинок підірвали. "За час цієї війни я бачив багато вибухів житлових будинків, і я впевнений, що цей - зовсім інший. Судячи з характеру вибуху, він стався зсередини будівлі. Я не бачу жодних ракет, а дим і уламки йдуть убік. Я зациклив відео, щоб підкреслити це", - вважає експерт.

Відео дня

За його словами, інцидент у Бєлгороді "має всі ознаки того, що сталося 1999 року в Москві, коли висотні будівлі було підірвано російською ФСБ, щоб "виправдати" війну в Чечні".

У центрі уваги Бєлгород - новини, які варто знати

12 травня з'явилася інформація, що в Бєлгороді прогримів вибух. Потім повідомлялося, що обвалився під'їзд багатоповерхівки з 10 до першого поверху. За відомостями губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, внаслідок інциденту пошкоджено 62 квартири.

Спочатку російська влада стверджувала, що жертв немає. Крім того, у РФ відразу ж почали стверджувати, що на будинок нібито впали уламки ракети, запущеної українською стороною.

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