Військові навчання РФ і Білорусі сьогодні не закінчаться.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Російської Федерації Володимир Путін вирішили продовжити спільні військові навчання.

Навчання будуть продовжені через військову активність біля кордонів і загострення на Донбасі, стверджують у білоруському Міноборони.

"...У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави й загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь і Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити...", – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Нагадаємо, в Білорусі 10 лютого стартували спільні військові навчання з Росією під назвою "Союзна рішучість-2022". Військові навчання Білорусі та Росії мали завершиться 20 лютого.

На початку лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що РФ під приводом навчань перекинула на білоруську територію найбільша кількість сил з часів "холодної війни".

Раніше – восени 2021 року, РФ стягнула до кордону України велику кількість військових і техніки, і в нашій країні, і на Заході заговорили про загрозу повномасштабного вторгнення на українську територію.

У середині лютого поточного року російська сторона стверджувала, що почала відводити військових від українського кордону, однак на Заході ці відомості не підтвердили.

Президент США Джо Байден, посилаючись на відомості американських аналітиків, говорив що РФ зосередила навколо України та Білорусі понад 150 тисяч військових, і війська знаходяться в загрозливій позиції.

Потім британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що російська сторона планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року", і план якоюсь мірою вже почав втілюватися у життя.

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