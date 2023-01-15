Екс-посол США в РФ Майкл Макфол вважає дії Кремля "тероризмом" і закликає США та союзників офіційно визнати РФ країною-спонсором тероризму.

Західні політики, дипломати, експерти засудили ракетний удар РФ по Україні 14 січня, закликавши надати Києву більше далекобійної зброї.

Зокрема, президент Молдови Мая Санду висловила співчуття українцям та заявила, що від суботніх обстрілів України постраждала і Молдова. "Жорстока війна Росії проти України знову безпосередньо впливає на Молдову. Молдовська прикордонна поліція виявила уламки ракет поблизу села Ларга на півночі Молдови", – написала вона у Twitter.

Крім того, колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус обурився тим, що західна зброя надходить Україні дуже повільно і не в тому обсязі, в якому могла б зупинити російські атаки.

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"Російські нацисти можуть безкарно бомбити Київ, але українці не можуть отримати далекобійну артилерію, танки та винищувачі для звільнення окупованих та анексованих територій, тому що хтось вважає, що це може бути провокацією? Абсурд", – висловив думку політик.

А колишній прем’єр-міністр Бельгії Ґі Верхофштадт закликав Захід до рішучих дій проти РФ. Верхофштадт написав у Twitter, що потрібно радикально посилити санкції і відправити Україні заморожені гроші російського Центрального банку.

"Після терористичної атаки Росії, давайте відмовимося від додаткових санкцій і перейдемо до: санкції проти всіх західних компаній і осіб, які мають справу з РФ; список Навального з 6700 наближених до Путіна; надішліть заморожені 300 млрд євро російського ЦБ прямо в Україну!", - закликав він.

Екс-посол США в РФ Майкл Макфол вважає дії Кремля "тероризмом" і закликає США та союзників офіційно визнати їх такими.

"Це тероризм. Настав час США та іншим країнам визнати РФ державою-спонсором тероризму", - вважає дипломат.

Американський експерт Ендрю Міхта з Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа Маршалла вважає, що зараз настав рішучий момент, коли не можна зволікати, бо українцям потрібна зброя прямо зараз. Від цього, на його думку, залежатиме доля не лише України, а і всього Заходу, його цінностей і його порядку.

"Якщо ми не зможемо допомогти Україні захистити себе та перемогти російських загарбників, будь ласка, не говоріть мені більше про "наші цінності", "верховенство права" чи наш "міжнародний порядок, заснований на правилах". Ця війна – це війна, яка трансформує систему, тож маймо сміливість робити те, що правильно: надати зброю Україні зараз. Досить розмов", – вважає Міхта.

Удар по Дніпру 14 січня

Російські терористи обстріляли Дніпро. Ракета влучила в житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого один з під'їздів було повністю зруйновано.

Удар по багатоповерхівці було завдано російською ракетою Х-22. Вона відома як "вбивця авіаносців".

В даний час відомо, що внаслідок цього удару загинули 20 людей, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей.

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